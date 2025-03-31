Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Krakiu seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Krakiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 140 м² в Uzvarciai, Литва
Коммерческое помещение 140 м²
Uzvarciai, Литва
Площадь 140 м²
Для продажи для производства, хранения и других мероприятий, мастерских по деревообработке с…
$721,214
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов