Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Krakiu seniunija

Жильё в Krakiu seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Azytenai, Литва
Дом
Azytenai, Литва
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ПРИПАЛЬНОЙ ЦЕПИ В ПУТИ БИЗНЕСА! В РАНДЕ РАНДЕРОВ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАРК И ДЕРЕВНУЮ АЛИТА…
€59,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Krakes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается недалеко от центральной площади города Кракие - жилой дом, разделенный на три един…
€49,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Krakes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в городе Кракис. Следы, населенный пункт в муниципалитете района Кедайняй, в…
€12,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Krakiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти