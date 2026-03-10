Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский район
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Клайпедском районе, Литва

Коммерческое помещение 496 м² в Гаргждай, Литва
Коммерческое помещение 496 м²
Гаргждай, Литва
Площадь 496 м²
Этаж 1
$1,449
в месяц
