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Склады в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

коммерческая недвижимость
14
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1 объект найдено
Объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпеды в Клайпеда, Литва
Объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпеды
Клайпеда, Литва
Площадь 2 803 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпед…
Цена по запросу
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Агентство
BPS Consulting
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