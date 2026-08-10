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Жилье в Kintu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Vente, Литва
Дом
Vente, Литва
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
ВЕНТ-ПАМАРИО-ПЕРЛАС: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РЕЗИДЕНЦИЯ НА КРУДЕ ЛОКальных ПАМЯТЕЙ! Поселок Венте – о…
$562,262
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Capital
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Дом 5 комнат в Muize, Литва
Дом 5 комнат
Muize, Литва
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Lithuania, Šilutė district, Šturmai village (former Memel region) For sale is a unique homes…
$330,472
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Параметры недвижимости в Kintu seniunija, Литва

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