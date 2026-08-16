Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kietaviskiu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kietaviskiu seniunija, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Специальная цена за квартиру!!! Террасно-зимний сад не входит в общую площадь, которая соста…
$110,134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Мы можем предложить вам полностью и не устанавливать! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$144,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kietaviskiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти