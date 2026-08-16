Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kietaviskiu seniunija
  4. Жилая

Жилье в Kietaviskiu seniunija, Литва

;
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kareivonys, Литва
Квартира 3 комнаты
Kareivonys, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Сканирование пространства и PUKER DISTRIBUTION 3 КАБЛЯЕТСЯ С ТИПОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ САВОМ! Пр…
$69,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Специальная цена за квартиру!!! Террасно-зимний сад не входит в общую площадь, которая соста…
$110,134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jagelonys, Литва
Дом
Jagelonys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Мы можем предложить вам полностью и не устанавливать! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$144,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kietaviskiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти