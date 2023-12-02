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Жильё в Kietaviskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Jagelonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Jagelonys, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
€100,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Jagelonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Jagelonys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
€115,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kietaviskiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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