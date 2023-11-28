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Земельные участки в Kernaves seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kryziauka I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kryziauka I, Литва
В сердечном районе, старом Керно, участок жилой недвижимости продается в деревне Кросс I. Жи…
€45,000
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Земельные участки в Кярнаве, Литва
Земельные участки
Кярнаве, Литва
1,28 га сельскохозяйственного участка для продажи в Кернаве, Лиелупе г. Участок граничит с …
€28,000
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Земельные участки в Kryziauka I, Литва
Земельные участки
Kryziauka I, Литва
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kryziauka I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kryziauka I, Литва
SELLOW OF THE 87.5 ARS AGRICULTURAL PERMANY VOS 2 KM FROM CERNMENT, BODY APSUPTS ADVANTAGE: …
€60,000
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Capital
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