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Дома в Kernaves seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Kryziauka I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kryziauka I, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в сердечном районе, старом Керно, в деревне Крест I. На участке есть шест…
€45,000
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Capital
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Дом с гаражом в Kriveikiskis, Литва
Дом с гаражом
Kriveikiskis, Литва
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
СОД ТРИА, СТРОИТЕЛЬСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ИСТОРИНЕ ЦЕРНМЕНТА МЫ КУЛЬТУРНО-РЕЗЕРВАТЫ, …
€960,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kernaves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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