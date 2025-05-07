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Дома в Kelmes seniunija, Литва

Кельме
7
7 объектов найдено
Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Продается š дом и 42,44 акра дома стоят в северо-западной части города Кельм.ЗАВИСИТЕ ИНФОРМ…
$132,624
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Дом 3 комнаты в Кельме, Литва
Дом 3 комнаты
Кельме, Литва
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Усадьба Свисток г. 13, Кельм, недалеко от долины Краянте. Дом со вспомогательным зданием сто…
$54,409
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
$15,044
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
$35,630
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Дом со вспомогательным зданием стоит в живописной восточной части города Кельмия. Дом стоит …
$65,064
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Отправка космического жилого помещения в дорожную и позиционную локальную МИЗУ - LANGUAGE G.…
$96,119
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Capital
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 52 м²
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…
$11,998
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Параметры недвижимости в Kelmes seniunija, Литва

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