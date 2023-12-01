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Коммерческая недвижимость в Кельмеский район, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Кельме, Литва
Коммерческая
Кельме, Литва
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
€1,000,000
в месяц
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Capital
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