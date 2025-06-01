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Квартиры в Kelmes seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кельме, Литва
Квартира 2 комнаты
Кельме, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
2 номера квартира на продажу в Кельме, Я. Вадейкио г. 3 ------------------------------------…
$43,878
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Capital
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Параметры недвижимости в Kelmes seniunija, Литва

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