Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Кельмеский район
  5. Виллы

Виллы в Кельмеский район, Литва

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
€750,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти