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Земельные участки в Кельмеский район, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
16,2275 HA это ПРОДАЖА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНОСТЬ НА ПУТИ РАЙОН, КАДАГИЧ К.…
€73,000
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Capital
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Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€140,000
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Capital
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Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПОТОК HA 8.15 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА R., LUGAL K. ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРОМК…
€33,000
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Capital
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Земельные участки в Титувенай, Литва
Земельные участки
Титувенай, Литва
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ! В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ 15 АРИР ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ = = = = = = = =…
€7,800
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Capital
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Земельные участки в Kanopenai, Литва
Земельные участки
Kanopenai, Литва
DRUPSTS K., ДОРОГА RAJ. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ----------------------------- О…
€25,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kanopenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kanopenai, Литва
СТАГИНТРАК, ПУТЕШЕСТВИЕ РАЙ. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ Участок рядом с лесом нахо…
€21,000
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Capital
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Земельные участки в Aukstuoliai, Литва
Земельные участки
Aukstuoliai, Литва
Uogry фермы-продаж Рядом с Куриленским региональным парком, окруженным сосновыми лесами, в …
€185,000
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Capital
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Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: * Цена…
€25,000
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Capital
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Земельные участки в Skroblyne, Литва
Земельные участки
Skroblyne, Литва
Продажа сельскохозяйственных участков 78,43 га. Деком, Сильвус Сен., Pool Rase. SKLYPES: …
€225,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Титувенай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Титувенай, Литва
€30,000
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Capital
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Земельные участки в Kusleikiai, Литва
Земельные участки
Kusleikiai, Литва
ПРОДАВАЯ ЮЖУ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПИВОМ G. В ТЕЧЕНИЕ, РЕ…
€17,000
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Capital
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