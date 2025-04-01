Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kelmes apylinkiu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Jasiske, Литва
Дом
Jasiske, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Послал Мэрин Хаусхолд с Фарм Строителем на дороге G., БЕНЕФИЦЫ К., КЕЛМЕС Р. ✔ асфальтирова…
$145,713
Оставить заявку
Дом в Jasiske, Литва
Дом
Jasiske, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
A spacious and cozy dwelling house for sale. Nearby all institutions, shops, school, pond. A…
$97,460
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти