Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Kelmes apylinkiu seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Silgaliskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
IN THE ROAD, THE ERDUS 78.75 KV.M WAS WITH THE LAND SKLYP, WILL BE AND GUARGE ==============…
€36,800
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти