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Дома в Kazlu Rudos seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Judrarude, Литва
Дом
Judrarude, Литва
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
ШОУ ИСКУССТВ, ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ! САД СООТВЕТСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ВРЕМЯ Г…
$440,535
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продано ваше жилище с фамильярными постройками, море, денежный рейл в спасении правительства…
$53,181
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Агентство
Capital
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи рядом с лесом, муниципалитет Казлу Руда, деревня Юре, улица Мишко Рядом с л…
$45,792
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Параметры недвижимости в Kazlu Rudos seniunija, Литва

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