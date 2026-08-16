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Жилье в Kazlu Rudos seniunija, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Judrarude, Литва
Дом
Judrarude, Литва
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
ШОУ ИСКУССТВ, ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ! САД СООТВЕТСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ВРЕМЯ Г…
$440,535
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Capital
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продано ваше жилище с фамильярными постройками, море, денежный рейл в спасении правительства…
$53,181
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи рядом с лесом, муниципалитет Казлу Руда, деревня Юре, улица Мишко Рядом с л…
$45,792
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Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Уютная 3-комнатная квартира с гаражом на продажу - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. В тихом гор…
$52,071
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Параметры недвижимости в Kazlu Rudos seniunija, Литва

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