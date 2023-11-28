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Жильё в Kazlu Rudos seniunija, Литва

дома
4
5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Visakio Ruda, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Visakio Ruda, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
€184,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kazlai I, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kazlai I, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
€85,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Didziosios Zariskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Didziosios Zariskes, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
€75,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Баготойи, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Баготойи, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УКАЗАННЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАВЕРШЕНЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЛУЧАЙНОЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ БАГОТОСОВ Инфраст…
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
€45,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Kazlu Rudos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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