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Земельные участки в Kazitiskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Участок земли в Akriemiai, Литва
Участок земли
Akriemiai, Литва
A 1.5 ha plot with a forest near Lake Tartolis is sold in the village of Ignalina district, …
$31,629
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