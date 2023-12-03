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Жильё в Kazitiskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Akriemiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Akriemiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
В деревне Юрген, Игналинский район. Рядом с лесом, в районе швейцарской местности, продаются…
€14,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kazitiskio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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