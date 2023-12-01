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Дома в Kavarsko seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Svirnai II, Литва
Дом с Furnace heating
Svirnai II, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
ДОМ ВЫБОР II НЕКОТОРЫЕ ЗАПОМНИТЕ ГОСУДАРСТВА.!!! Продается дом в Анжериай, Каварско старый,…
€49,500
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Kavarsko seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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