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Жилье в Kavarsko seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Каварскас, Литва
Дом
Каварскас, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
ДОМ С КОММЕРЧЕСКИМ И ЖИВЫМ ДОСТУПОМ К КАВАРСКЕ, РЕСПУБЛИКА А. 3 ✅ Адрес: Republic a. 3, Kav…
$50,367
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Дом в Domeikiai, Литва
Дом
Domeikiai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Усадьба является одноэтажной усадьбой в районе Anykščiai, деревня Domeikiai. Это исключитель…
$47,867
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kavarsko seniunija, Литва

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