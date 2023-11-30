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Земельные участки в Karsakiskio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Paliuniskis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Paliuniskis, Литва
РАЗДЕЛ 38.45 ARS с паматами в рамио-место, ДО ВЕЛИКОЙ ДЕВУШКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ,. В НЕКОТ…
€47,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Startai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Startai, Литва
СОДО СОДО S / B “ СТАРТЫ “, В ПАРТЕ ШАРЖА NR.2, СЕНГАН КАРТЫ, ПУТЬ РЕЙПЕРА.. РАЗДЕЛ ПЛОТ 11.…
€8,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sukniskis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sukniskis, Литва
2.88 ha agricultural plot with the Lavarns Coast in the village of Sukniškis, in the Panevas…
€35,700
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Агентство
Capital
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