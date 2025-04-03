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Дома с гаражом в Karsakiskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается садовый домик в Паневежском районе, село Тичкунай, территория СБ «LĖVUO», располож…
$47,191
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Параметры недвижимости в Karsakiskio seniunija, Литва

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