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Дома в Karsakiskio seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продажа жидкости с зарегистрированными картами, НАМО ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО АУТОРИЗАЦИЯ! В ую…
$76,805
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Дом в Kaubariskis, Литва
Дом
Kaubariskis, Литва
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продажа SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 лет (выплескивание…
$17,915
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Karsakiskio seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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