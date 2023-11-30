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Дома в Karsakiskio seniunija, Литва

7 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Naujikai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Naujikai, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
€11,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Pamarliskiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
€141,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kakunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kakunai, Литва
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с участком земли в 6.0 утра в Kaubariškis km, S/B Harming, Ананасо…
€13,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Гележяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Гележяй, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМА ЖИВОЙ ДОМ В ВАРПО Г., В ВЫПУСКЕ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – ПРЕИМУЩЕСТВО ОКР…
€46,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Pamarliskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
€210,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Pamarliskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается дом в районе Панегас, Лис, район SB “ SVAJON ”, расположенный на берегу реки Лирен…
€67,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Naujikai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Naujikai, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
€77,700
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Karsakiskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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