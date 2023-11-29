Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Karmelavos seniunija

Земельные участки в Karmelavos seniunija, Литва

19 объектов найдено
Земельные участки в Rykstyne, Литва
Земельные участки
Rykstyne, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ МАРМАРИИ Во всей стране Нери. Жилые помещения …
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kreslynai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kreslynai, Литва
€11,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Smiltynai II, Литва
Земельные участки
Smiltynai II, Литва
ПДО СКЛИПАС СМИЛТЫН II К! ___________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ; • АДРЕС: ИСТОЧНИК G.31, СМ…
€8,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Vaistariskiai, Литва
Земельные участки
Vaistariskiai, Литва
Продается в 10.21 утра участок, Paupio g. 17, Фармацевты, Каунас р. Есть шанс купить соседн…
€99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Draseikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Draseikiai, Литва
52.63 ARO СКЛИПЫ В ДРАКАХ ___________________________________ АСФАЛЬТИРОВАННАЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ …
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Vaistariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Vaistariskiai, Литва
NERIES TAC - это НОВЫЙ жилой частный домашний квартал для уютного соседства с природой, кото…
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Naujasodis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Naujasodis, Литва
ТРИ СКЛИПА В ЗАПИ ЭТО ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО СТРАНА НЕМУНО СКЛИПЫ ИМЕЮТСЯ С ГЛАВНОЙ ДОРОГИ ---…
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Margava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Margava, Литва
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ОТДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ G., KAUNE! ВОЗМОЖНО 4300 кВ. М. СТРОИТЕ…
€261,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vaistariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vaistariskiai, Литва
ЖИТЬ В ЛЕСОСТИГАЦИИ? ХОЛДИНГ ПРО ЯЗЫК ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ВОДУ И ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО, БЕЙ РА…
€90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vaistariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vaistariskiai, Литва
ЖИТЬ В ЛЕСОСТИГАЦИИ? ХОЛДИНГ ПРО ЯЗЫК ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ВОДУ И ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО, БЕЙ РА…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Kreslynai, Литва
Земельные участки
Kreslynai, Литва
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ СТРАНА КАУНО, СОДЕРЖАНИЕ К.! -----------------------------------------…
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Geodesic measurements в Pabirzis, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Pabirzis, Литва
335,31 акра коммерческой земли для продажи в старом Ринго, Каунас р. ----------------------…
€380,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Geodesic measurements в Pabirzis, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Pabirzis, Литва
177,46 акров промышленности на продажу - складские участки в Рингке, Каунас р. ------------…
€300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Karmelava, Литва
Земельные участки
Karmelava, Литва
2,08 га на продажу. сельскохозяйственный участок Вильнюс г., Кармелава, Каунас р. СКЛИПАС:…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Narepai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Narepai, Литва
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ramuciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ramuciai, Литва
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Turzenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Turzenai, Литва
ПРОДАЕТСЯ СТРАНА СКАЛЬФЕРА ТЕЛА, ВАРЛУВОС К .! --------------------------------------------…
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Kaukazas, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Kaukazas, Литва
-------------------------------------------------- ----------------------------------------…
€34,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Sergeicikai II, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Sergeicikai II, Литва
166.65a COMMERCIAL PARCEL FOR SALE PEACE PR., SAINAVOS RAJ., KAUNAS ADVANTAGES: - Near Tai…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти