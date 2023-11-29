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Дома в Karmelavos seniunija, Литва

8 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Kreslynai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Kreslynai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛИУМ ДВА ДОМА В ОСМОТРЕННОМ МЕСТЕ ЖДУТ НОВУЮ СЕМЬЮ!! ------------------------…
€99,999
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Capital
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Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Ramuciai, Литва
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ДОМ ОЗУ 10 МИН Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА КУНКА !!! ПРОДАНО ЭТОГО КАЧЕСТВА И ERDVUS 2 ДОМА С …
€299,500
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Capital
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Дом с балконом, с бассейном, с With furniture в Smiltynai II, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с With furniture
Smiltynai II, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ В ВИДУАЖЕ И ЛАУКЕ САМЕС В КИМЕ! Преимущества: • Управлять, контролировать…
€50,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rykstyne, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rykstyne, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продается любимый и контролируемый дом в Кармелаве на земельном участке площадью 221,36 кв.м…
€229,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Naujasodis, Литва
Дом с газовым отоплением
Naujasodis, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЕСЬ ЧАСТЬЮ 3 КОМНАТА ДОМА В ГАРЛИИ! ПРЕИМУЩЕСТВО: Отдельный вход ; Большой двор ; Хор…
€78,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Smiltynai II, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Smiltynai II, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
В РАМКАХ, ЭРДВУС, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭССАНТ В СУДЕ, ИЗДАННЫЙ В СУДЕ СОДА С 6.38 АРА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС…
€83,800
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Capital
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Дом с балконом, с интернетом, с With furniture в Draseikiai, Литва
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Draseikiai, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
€120,000
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Capital
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Дом в Sergeicikai II, Литва
Дом
Sergeicikai II, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ПОЗЖЕ РАЗМЕР A + КЛАСС ДОМА ДО МОЛОДЕЖИ! ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ МАРС ETAP! = = = = = = = = = = = …
€189,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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