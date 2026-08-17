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Дома в Karmelavos seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Коттедж продается в особенно удобном месте недалеко от Каунаса, Рамуцияй. Коттедж имеет функ…
$243,506
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Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продажа отозванного NAM NETOLI RAMUTE PARKO Общий - Дом - Чон, завернутая в кирпич и нагре…
$185,843
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Дом в Rykstyne, Литва
Дом
Rykstyne, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продажа Содо Хаусхолд Сен. Общий: • Местонахождение: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rustynų…
$114,771
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Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

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