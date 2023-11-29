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Коммерческая недвижимость в Karmelavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Capital
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