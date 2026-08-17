Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Karmelavos seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Karmelavos seniunija, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 812 м² в Narepai, Литва
Коммерческое помещение 1 812 м²
Narepai, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
Недвижимость продается в 1812 кв.м. административное, коммерческое здание со складскими поме…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти