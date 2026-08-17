Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Karmelavos seniunija
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Karmelavos seniunija, Литва

;
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Karmelava II, Литва
Квартира 2 комнаты
Karmelava II, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продажа 2 Кастл, но в Кармене, ВИЛЬНИУС Г. - ЯУКУС, СВЕТ, ЭКОНОМИКА! Ищете удобную и экономи…
$89,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Narepai, Литва
Квартира 3 комнаты
Narepai, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
3 Клетки были с Тереей и Жидкостью - Задачи 3 номера квартиры на продажу в стратегически уд…
$219,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Karmelava II, Литва
Квартира 1 комната
Karmelava II, Литва
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/5
Продажа ПРОЦЕДУРА И ВАШЕГО ДОМа 1 КАСТЛЕ БЫЛА КАУНО АРЕА, КАМЕЛОВА II КАЙМЕ - В РОМЕ, В РАДЕ…
$75,078
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти