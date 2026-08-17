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Жилье в Karmelavos seniunija, Литва

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Karmelava II, Литва
Квартира 2 комнаты
Karmelava II, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продажа 2 Кастл, но в Кармене, ВИЛЬНИУС Г. - ЯУКУС, СВЕТ, ЭКОНОМИКА! Ищете удобную и экономи…
$89,266
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Квартира 3 комнаты в Narepai, Литва
Квартира 3 комнаты
Narepai, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
3 Клетки были с Тереей и Жидкостью - Задачи 3 номера квартиры на продажу в стратегически уд…
$219,603
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Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Коттедж продается в особенно удобном месте недалеко от Каунаса, Рамуцияй. Коттедж имеет функ…
$243,506
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Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продажа отозванного NAM NETOLI RAMUTE PARKO Общий - Дом - Чон, завернутая в кирпич и нагре…
$185,843
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Дом в Rykstyne, Литва
Дом
Rykstyne, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продажа Содо Хаусхолд Сен. Общий: • Местонахождение: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rustynų…
$114,771
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Квартира 1 комната в Karmelava II, Литва
Квартира 1 комната
Karmelava II, Литва
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/5
Продажа ПРОЦЕДУРА И ВАШЕГО ДОМа 1 КАСТЛЕ БЫЛА КАУНО АРЕА, КАМЕЛОВА II КАЙМЕ - В РОМЕ, В РАДЕ…
$75,078
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Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

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