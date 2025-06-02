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Дома с гаражом в Karmelava, Литва

1 объект найдено
Дом в Karmelava, Литва
Дом
Karmelava, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
проданный Недавно отремонтированный NAM, соединенный через одну стену с другим домом. С Визо…
$192,574
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