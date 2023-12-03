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Земельные участки в Kapciamiescio seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Варвишкес, Литва
Земельные участки
Варвишкес, Литва
Участок 17.13a жилой комплекс в окружении лесов продается в одном из самых красивых регионов…
€12,000
в месяц
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Агентство
Capital
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