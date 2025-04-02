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Дома в Kapciamiescio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Homestead for sale in a unique location The homestead is located in a wonderful corner of na…
$147,652
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Дом в Варвишкес, Литва
Дом
Варвишкес, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Varviškės village for sale Lazdijai district Near the border, the homestead (farmstead) in t…
$17,345
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Параметры недвижимости в Kapciamiescio seniunija, Литва

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