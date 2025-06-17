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Жильё в Kapciamiescio seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Варвишки, Литва
Дом
Варвишки, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Усадьба (монастырь) продается в Варвишкесе. Участок продается в 16.28 веке, в котором находя…
$18,479
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Дом в Volskai, Литва
Дом
Volskai, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продажа источников на уникальном поле Строение в крепости естественного цвета на основе тела…
$138,606
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Агентство
Capital
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Дом в Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продажа ресурсов в стране бальтийской демократии, лес микшизма ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ВАШ…
$75,078
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Kapciamiescio seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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