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Жильё в Kaniavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Drucminai, Литва
Дом
Drucminai, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Уютная, отремонтированная усадьба в Дракмино, Varėnos r. o. Ищете мир и природное убежище? …
$20,312
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Capital
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Параметры недвижимости в Kaniavos seniunija, Литва

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