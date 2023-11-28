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Дома в Kamaju seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kalviai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kalviai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается поместье в округе Рок, Голгофа. Площадь земельного участка - 54 а. Показать требуе…
€6,500
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Дом с Furnace heating в Камаяй, Литва
Дом с Furnace heating
Камаяй, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Жилой дом с участком жилой недвижимости 16-го века продается в городе Камаи. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€17,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kamaju seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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