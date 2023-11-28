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Коммерческая недвижимость в Kamaju seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Furnace heating, с Shower в Камаяй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Shower
Камаяй, Литва
Площадь 148 м²
Этаж 2
CITY CENTREL (ROKIC RAJ, ) SELLING 148 KV.M. PATALP FOR LIFE OR COMMERCIA, FOR THE POILSIAN …
€12,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Mieliunai, Литва
Коммерческая
Mieliunai, Литва
Площадь 436 м²
Этаж 1
CITY CENTREATMENT (ROCIETY RAJ) 436 KV.M. ADMINISTRATIVE PATALPOS GENERAL INFORMATION: • Lo…
€9,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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