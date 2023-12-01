Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Kalveliu seniunija

Земельные участки в Kalveliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Uztilciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Uztilciai, Литва
Всего в 20 км от Вильнюса, рядом с лесом, продается участок жилой недвижимости. Это отличное…
€12,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти