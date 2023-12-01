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Жильё в Kalveliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с With furniture, с Furnace heating в Vindziunai, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Vindziunai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧЕННЫЙ РАТИВНЫЙ ДОМ Вильнюс р. self., Barvonic k. Барвонический г. 60. Вы ищете место, …
€22,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Kalveliu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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