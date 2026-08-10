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Жилье в Kalveliu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kalveliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalveliai, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продажа 3 капсул для языка К., Вильнюс Радж. Бывшие принципы: * Низкая концентрация: *Функци…
$80,528
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Capital
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Дом в Barvoniskes, Литва
Дом
Barvoniskes, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
SALE WHITE NAM Vilniaus r. sav., Barvoniškių k. Barvoniškių g. Ищете место, которое могло бы…
$28,686
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kalveliu seniunija, Литва

Недорогая
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