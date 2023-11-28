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Дома в Калварийское самоуправление, Литва

5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Piliakalniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Piliakalniai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY с 300 БОЛЬШИМИ КАЛЬВАРИЙ R.SAV., VALCARY K. 5 Усадьба с 13300 га земли другого назначен…
€21,500
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Capital
Языки общения: English
+37065614234 vytas.gaizutis@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Калвария, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
€13,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060797977 gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Budvieciai, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Budvieciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
€14,800
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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