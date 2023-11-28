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Квартиры в Калварийское самоуправление, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€143,000
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Capital
Языки общения: English
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
€30,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060797977 gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€115,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061855656 mantas.mikociunas@capital.lt

Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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