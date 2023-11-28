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Жильё в Калварийское самоуправление, Литва

Калвария
4
8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€143,000
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Capital
Языки общения: English
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
€30,000
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Capital
Языки общения: English
+37060797977 gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€115,000
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Capital
Языки общения: English
+37061855656 mantas.mikociunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Piliakalniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Piliakalniai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY с 300 БОЛЬШИМИ КАЛЬВАРИЙ R.SAV., VALCARY K. 5 Усадьба с 13300 га земли другого назначен…
€21,500
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Capital
Языки общения: English
+37065614234 vytas.gaizutis@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Калвария, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
€13,000
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Capital
Языки общения: English
+37060797977 gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Budvieciai, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Budvieciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
€14,800
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Калварийское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
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