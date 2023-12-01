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Земельные участки в Kalesninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Riliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Riliskiai, Литва
В красивом месте в районе Шальчю, участок площадью 11 га продается недалеко от Кальснинки. …
€45,000
в месяц
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Capital
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