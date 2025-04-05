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Квартиры в Kalesninku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Riliskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Riliskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
A 2-room apartment for sale, in a quiet location in Eišiškės city, renovated house! ________…
$64,550
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Параметры недвижимости в Kalesninku seniunija, Литва

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