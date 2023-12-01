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Жильё в Kalesninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Didziosios Zubiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Didziosios Zubiskes, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
65,94 KV.M SODO HOUSE С 30 ЗОНАМИ ЗЕМЛИ - В СОДАХ, В НАДЗОРЕ БОЛЬШИХ ЦУББЕРОВ, В ИСТОЧНИКАХ.…
€7,500
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kalesninku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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