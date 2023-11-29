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Дома в Кайшядорский район, Литва

12 объектов найдено
Дом с центральным отоплением в Кайшядорис, Литва
Дом с центральным отоплением
Кайшядорис, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Дом с Furnace heating в Kubiliai, Литва
Дом с Furnace heating
Kubiliai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
До живописного и рыбного озера Габио 450 метров. В продаже в холдинге - 1/2 кирпичного дома…
€22,000
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Дом с Furnace heating в Kasparai, Литва
Дом с Furnace heating
Kasparai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу на берегу реки Нериес в Ширвинт р. самов., Чиобиш-старый, Филд vs. Особое…
€150,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Gudiena, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Gudiena, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
€46,900
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Кайшядорис, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Кайшядорис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ДОМ В СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ДОБЛЕСТНЫЙ РАМИ. --------------------------------…
€112,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Budiskes, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Budiskes, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
€129,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Кайшядорский район, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Кайшядорский район, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
_____________________________ SKLYPO GALE TEKA “KIEMENTA” UPELIS БОЛЬШОЙ 95 РАЙОННЫЙ УЧАСТОК…
€26,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Жасляй, Литва
Дом с Furnace heating
Жасляй, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
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€215,000
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Capital
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Дом с With furniture, с Furnace heating в Sevelionys, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Sevelionys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
В РАМКАХ, ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ РАМОК, СОДЫ. ИКИ КАЛЬВЕ ГОРОД ВСЕГО 5 КМ. -------------------------…
€52,000
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Дом с Furnace heating в Budiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Budiskes, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
€25,000
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Дом с газовым отоплением в Budiskes, Литва
Дом с газовым отоплением
Budiskes, Литва
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
€98,000
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Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
€120,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Кайшядорский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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