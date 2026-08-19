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Дома в Кайшядорском районе, Литва

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Кайшядорис
4
8 объектов найдено
Дом в Kalviai, Литва
Дом
Kalviai, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Место, где останавливается время и живет мир - усадьба у озера холмов! Представьте себе мес…
$56,311
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
В Дороге Дороги, в Природе Дома, в стране Жирел ТВЕНКУИН ПРОДАЕТСЯ ВАШ ДОМ! В Kaišiadorys, …
$310,548
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Дом в Dovainonys, Литва
Дом
Dovainonys, Литва
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В МАРИТЕМУ - ПРОСТРАНСТВО ДОМОВ С ВАЖНЫМИ И ЛОКАЛЬНЫМИ ВЛАСТЬЮ …
$461,248
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
ОБЩИЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОЙ И ПУТИЛИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КЛАССОВ А + + 4 КАБЛЫ С ГАРАНТИЕЙ …
$248,502
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Сослал УБИЙЦУ С ДОМОМ ДЛЯ ГОРОШИХ ГОРОДСКИХ СИТИЗЕНОВ, ГЕДИМАТИН Г. ВСЕ МИДСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. …
$37,098
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Дом в Жасляй, Литва
Дом
Жасляй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Отправить часть дома! Цена 47000 евро Части дома продаются в районе Кайшиадорис в городе Ж…
$54,487
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
$136,763
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Дом в Vilunai, Литва
Дом
Vilunai, Литва
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Строительные сооружения - бывшая школа. Исполнительные действия Кейл Радж. __________ Общий…
$56,597
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Параметры недвижимости в Кайшядорском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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