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Квартиры в Кайшядорском районе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кайшядорис, Литва
Квартира 3 комнаты
Кайшядорис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу 61,22 кв.м., 3 кмб., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys district. ОПИ…
$113,400
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Capital
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Параметры недвижимости в Кайшядорском районе, Литва

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