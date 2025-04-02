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Дома с гаражом в Kaisiadoriu miesto seniunija, Литва

Кайшядорис
3
1 объект найдено
Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Качественный деревянный дом с гостевым домом на продажу в 45 км от Каунаса. Усадьба владеет …
$102,539
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Параметры недвижимости в Kaisiadoriu miesto seniunija, Литва

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