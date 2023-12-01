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Дома в Kaisiadoriu miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с центральным отоплением в Кайшядорис, Литва
Дом с центральным отоплением
Кайшядорис, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
€55,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Кайшядорис, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Кайшядорис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ДОМ В СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ДОБЛЕСТНЫЙ РАМИ. --------------------------------…
€112,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kaisiadoriu miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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