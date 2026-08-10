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Жилье в Kaisiadoriu miesto seniunija, Литва

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Кайшядорис
5
5 объектов найдено
Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
В Дороге Дороги, в Природе Дома, в стране Жирел ТВЕНКУИН ПРОДАЕТСЯ ВАШ ДОМ! В Kaišiadorys, …
$310,548
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Сослал УБИЙЦУ С ДОМОМ ДЛЯ ГОРОШИХ ГОРОДСКИХ СИТИЗЕНОВ, ГЕДИМАТИН Г. ВСЕ МИДСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. …
$37,098
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Квартира 3 комнаты в Кайшядорис, Литва
Квартира 3 комнаты
Кайшядорис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу 61,22 кв.м., 3 кмб., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys district. ОПИ…
$113,400
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
ОБЩИЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОЙ И ПУТИЛИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КЛАССОВ А + + 4 КАБЛЫ С ГАРАНТИЕЙ …
$248,502
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
$136,763
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Типы недвижимости в Kaisiadoriu miesto seniunija

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